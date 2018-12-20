Мадрид обвинил Пучдемона в растрате восьми миллионов евро на референдум

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Прокурор Счетной палаты оценил в более чем 8 миллионов евро сумму, которая незаконно была растрачена правительством Карлеса Пучдемона на проведение кампании по подготовке незаконного референдума о независимости Каталонии, а также на проведение самого референдума, который состоялся 1 октября 2017 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ответственность за растрату, по мнению прокурора Мигеля Анхеля Торреса, несут 17 высокопоставленных членов правительства Пучдемона, в том числе бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас, находящийся в предварительном тюремном заключении, сообщает ElPaís.

Главным виновником растраты прокурор считает самого Пучдемона.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. В нем приняли участие 43% населения, 90% проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.