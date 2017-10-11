Мадрид направил запрос Каталонии по поводу ее независимости

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Правительство Испании направило запрос Каталонии о том, объявили ли они независимость, или нет. Как сообщает Report со ссылкой на Спутник, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил об этом на экстренном заседании правительства после того, как накануне Каталония заявила об отсрочке признания своей независимости и готовности проведения переговоров с Мадридом.

М. Рахой сказал, что Мадрид сделает все, чтобы не позволить Каталонии отсоединиться от Испании.

1 октября в автономии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.