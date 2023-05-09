Мадрид и Вашингтон подписали соглашение о размещении дополнительных эсминцев США в Испании

Испания и США согласовали размещение на военно-морской базе Рота в королевстве еще двух американских эсминцев.
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В штаб-квартире ведомства в Мадриде соглашение подписали глава Минобороны королевства Маргарита Роблес и посол США Джулисса Рейносо. Новая договоренность "позволяет расширить разрешение на размещение на военно-морской базе Рота с четырех до шести кораблей без изменения задач, типов сил или максимальных уровней сил как для гражданского персонала, так и для военного персонала США", уточняется в коммюнике.
Отмечается, что соглашение подписали в рамках обязательств, отмеченных по итогам встречи президента США Джо Байдена и председателя правительства Испании Педро Санчеса в июне прошлого года в Мадриде.
Ожидается, что первый дополнительный корабль прибудет в королевство в 2024 году, второй - в ближайшие годы.