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    Мадрид и Лондон подписали четыре меморандума по Гибралтару

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Испания и Великобритания подписали двусторонние соглашения, предусмотренные в протоколе по вопросу Гибралтара. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг глава МИД пиренейского королевства Жозеп Боррель.

    "Сегодня Испания и Соединенное Королевство подписали двусторонние соглашения, предусмотренные в протоколе по Гибралтару соглашения о выходе [из состава ЕС], - написал министр в Twitter. - Это четыре меморандума о табаке и других продуктах, правах граждан, окружающей среде и сотрудничестве в полицейских и таможенных вопросах".

    По словам Борреля, "существует также соглашение о международном договоре о налогообложении и защите финансовых интересов". "Мы начнем процедуры для его парламентского одобрения как можно скорее", - добавил глава МИД. "Эти соглашения являются хорошей основой для переговоров о будущих отношениях", - отметил министр.

    Ранее Брюссель, Лондон и Мадрид согласовали вопросы по Гибралтару после Brexit.

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