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    Мадлен Олбрайт готова принять ислам

    Олбрайт: Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт готова считать себя мусульманкой из солидарности с мигрантами, политику в отношении которых намерен ужесточить президент Дональд Трамп, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Во время избирательной кампании Дональд Трамп предлагал ставить на учет мусульман в рамках борьбы с терроризмом.

    "Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения", - написала Олбрайт в своем блоге в Twitter.

    "Я выросла католичкой, стала прихожанкой епископальной церкви, а потом узнала, что моя семья была еврейской. Я готова зарегистрироваться мусульманкой в знак солидарности", - добавила 70-летняя экс-госсекретарь.

    Мадлен Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте-демократе Билле Клинтоне. 

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