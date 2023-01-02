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Маасикас: Лидеры ЕС обсудят членство Украины на следующем саммите

Маасикас: Лидеры ЕС обсудят членство Украины на следующем саммите Лидеры Евросоюза (ЕС) поднимут вопрос начала переговоров по вступлению Украины на следующем саммите Украина-ЕСЮ, который пройдет в начале 2023 года.
Другие страны
2 января 2023 г. 17:37
Маасикас: Лидеры ЕС обсудят членство Украины на следующем саммите

Лидеры Евросоюза (ЕС) поднимут вопрос начала переговоров по вступлению Украины на следующем саммите Украина-ЕСЮ, который пройдет в начале 2023 года.

Как передает Report, об этом в интервью "Укринформу" заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

При этом Маасикас отметил, что политика расширения Евросоюза продолжает быть геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.

"Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского Совета Украина получила перспективу стать членом ЕС - при продолжении реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения", - подчеркнул посол.

Он также напомнил, что согласно последним соцопросам Киевского международного института социологии, более 90% жителей Украины поддерживают ее членство в ЕС.

"Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова - кто же на этой Земле имеет право лишать его этого?", - отметил Маасикас.

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