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Хайко Маас: Ирак выступает за дальнейшее присутствие ВС Германии в стране

Маас: Ирак выступает за дальнейшее присутствие ВС Германии в стране

Правительство Ирака заинтересовано в том, чтобы Вооруженные силы Германии (Бундесвер) продолжали оставаться на территории государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Бундестаге.

В свою очередь и.о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди "подтвердил, что Багдад сильно заинтересован в том, чтобы международное содействие продолжалось и во время переговоров высказался за то, чтобы Бундесвер продолжал оставаться в Ираке".

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