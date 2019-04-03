Маас: главы МИД стран НАТО обсудят в Вашингтоне закупку Турцией С-400 у России

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО на встрече 3-4 апреля в Вашингтоне обсудят закупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции по случаю совместного германо-французского председательства в Совбезе ООН, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"На предстоящей встрече в Вашингтоне мы обсудим эту тему", - ответил министр на соответствующий вопрос.

Ранее Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что РФ приняла решение ускорить поставки Турции С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 марта заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 у России.