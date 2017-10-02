Мьянма предложила вернуть сотни тысяч беженцев рохинджа

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Мьянма предложила вернуть сотни тысяч беженцев мусульман-рохинджа, которые за последнее время бежали в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд Али по итогам встречи с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

"Переговоры по возвращению рохинджа прошли в дружественной атмосфере. Обе стороны согласились с предложением создать совместную рабочую группу для координации репатриации", - заявил глава внешнеполитического ведомства, добавив, что сроки возвращения не установлены.

Также по его словам, в репатриации мусульман-рохинджа ООН участия не примет.