Мьянма: повстанцы потеряли в боях 13 человек

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Власти Мьянмы (Бирмы) сообщили об обнаружении тел 13 погибших повстанцев в штате Шан на северо-западе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, еще восемь человек были захвачены в плен у самой границы с Китаем.

На минувшей неделе небольшая повстанческая армия нанесла удар по правительственным войскам, в ходе которого погибли около 50 военнослужащих.

В ответ военные провели пять авианалетов на позиции повстанцев.

Тем не менее, точной информации о том, что происходит в этом регионе, по-прежнему нет.

Этот конфликт стал крупнейшей вспышкой насилия в Мьянме за последние два года.