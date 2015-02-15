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    Мьянма: повстанцы потеряли в боях 13 человек

    Eще восемь человек были захвачены в плен у самой границы с Китаем

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Власти Мьянмы (Бирмы) сообщили об обнаружении тел 13 погибших повстанцев в штате Шан на северо-западе страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, еще восемь человек были захвачены в плен у самой границы с Китаем.

    На минувшей неделе небольшая повстанческая армия нанесла удар по правительственным войскам, в ходе которого погибли около 50 военнослужащих.

    В ответ военные провели пять авианалетов на позиции повстанцев.

    Тем не менее, точной информации о том, что происходит в этом регионе, по-прежнему нет.

    Этот конфликт стал крупнейшей вспышкой насилия в Мьянме за последние два года.

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