​Мьянма не признает ответственности за тысячи беженцев-мусульман

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Власти Мьянмы отказались признавать свою ответственность за поток беженцев-мусульман из провинции Рохингья, которые гибнут в море.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, более 2000 человек на лодках уже прибыли в Тайланд, Малайзию и Индонезию, спасаясь от преследований властей.

В Таиланде в конце мая созывается конференция для обсуждения ситуации с потоком беженцев из Мьянмы.

"Мы не игнорируем проблему мигрантов, однако руководство страны примет решение об участии в конференции по проблеме мигрантов на основании того, какие вопросы будут обсуждаться. Мы не согласны с некоторыми заявлениями, что Мьянма является источником проблемы", — заявил представитель президента Мьянмы.