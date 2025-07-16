О нас

Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины

Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины
Другие страны
16 июля 2025 г. 12:19
Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины

Правительство Люксембурга внесло дополнительные 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив в целом его размер до 12 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, полученные средства будут направлены на неотложные аварийные ремонты критической инфраструктуры, которая ежедневно получает повреждения в результате ударов со стороны РФ.

В кабмине страны также отметили, что с момента запуска в апреле 2022 года Фонд мобилизовал более 1,16 млрд евро от более чем 33 доноров, что позволило заключить более 790 контрактов на поставку и заключить обязательств на сумму 669 млн евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lüksemburq Ukraynanın enerji sektoruna növbəti yardım tranşı ayırıb

Экслюзивные новости

Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi