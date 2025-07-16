Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины

Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины

Правительство Люксембурга внесло дополнительные 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив в целом его размер до 12 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, полученные средства будут направлены на неотложные аварийные ремонты критической инфраструктуры, которая ежедневно получает повреждения в результате ударов со стороны РФ.

В кабмине страны также отметили, что с момента запуска в апреле 2022 года Фонд мобилизовал более 1,16 млрд евро от более чем 33 доноров, что позволило заключить более 790 контрактов на поставку и заключить обязательств на сумму 669 млн евро.