​Люксембург призвал ЕС признать Палестину

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн высказался за признание Евросоюзом Палестины как независимого государства.

Как передает Report, интервью с дипломатом было опубликовано 24 ноября в газете Der Tagesspiegel.

«Европейский союз должен обсудить, не пора ли всем странам — членам ЕС признать Палестину как государство», - заметил Ассельборн, добавив, что таким образом Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа.

По его словам, признание Палестины всем Евросоюзом дало бы понять, что палестинцы нуждаются в родине, государстве точно так же, как и израильтяне.

«Уже сейчас решение проблемы на основе создания двух государств является совершенно неустойчивой конструкцией. Если же израильская поселенческая политика и разрушение домов палестинцев продолжатся, то просто совсем не останется места для палестинского государства», - подчеркнул министр.