Люксембург предоставил Украине оружие стоимостью 50 млн евро

Люксембург передал украинской стороне вооружение, общая стоимость которого достигает 50 миллионов евро.

Люксембург передал украинской стороне вооружение, общая стоимость которого достигает 50 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттеля.

“Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонительным вооружением стоимостью 50 млн евро", - отметил он.

При этом, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.