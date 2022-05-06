Люксембург предоставил Украине оружие стоимостью 50 млн евро

Люксембург передал украинской стороне вооружение, общая стоимость которого достигает 50 миллионов евро.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттеля.
“Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонительным вооружением стоимостью 50 млн евро", - отметил он.
При этом, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.