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Люксембург предоставил Украине оружие стоимостью 50 млн евро

Люксембург предоставил Украине оружие стоимостью 50 млн евро Люксембург передал украинской стороне вооружение, общая стоимость которого достигает 50 миллионов евро.
Другие страны
6 мая 2022 г. 05:16
Люксембург предоставил Украине оружие стоимостью 50 млн евро

Люксембург передал украинской стороне вооружение, общая стоимость которого достигает 50 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттеля.

“Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонительным вооружением стоимостью 50 млн евро", - отметил он.

При этом, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.

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