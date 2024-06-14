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Люксембург намерен довести оборонные расходы до 2% ВВП к 2030 году

Люксембург намерен довести оборонные расходы до 2% ВВП к 2030 году Люксембург намерен довести оборонные расходы до 2% ВВП к 2030 году.
Другие страны
14 июня 2024 г. 11:08
Люксембург намерен довести оборонные расходы до 2% ВВП к 2030 году

Люксембург намерен довести оборонные расходы до 2% ВВП к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр обороны великого герцогства Юрико Бакес по прибытии на министерскую встречу НАТО.

По ее словам, Люксембург уделяет большое внимание коллективной обороне и сдерживанию.

"За последние 10 лет мы втрое повысили наши оборонные расходы. В ближайшие шесть лет, к 2030 году, мы намерены их удвоить и довести до 2% ВВП", - сказала она.

Страны НАТО поставили перед собой задачу на саммите в Уэльсе в 2014 году довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет, то есть к 2024 году.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что в реальности примерно две трети стран НАТО сделали это.

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