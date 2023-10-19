Люк Фрэнсис Кэрол: Реальных результатов по деколонизации Мартиники и Гваделупы нет

После заседания в ООН, предпринялись попытки деколонизации Французской Полинезии, Франция дала разрешение, однако реальных результатов по деколонизации Мартиники и Гваделупы мы не видим.

После заседания в ООН предпринимались попытки деколонизации Французской Полинезии, Франция дала разрешение, однако реальных результатов по деколонизации Мартиники и Гваделупы мы не видим.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

Он напомнил, что заседание прошло 22 сентября в ООН.

22 сентября в штабе Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялась конференция под названием "Деколонизация: Тихая революция". По итогам мероприятия было принято итоговое заявление о включении Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы в список стран ООН по процедурам деколонизации. Участники мероприятия поблагодарили "Бакинскую инициативную группу" и Азербайджан за борьбу против колониализма.

Отметим, что завтра в Баку также открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.