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Люк Фрэнсис Кэрол: Реальных результатов по деколонизации Мартиники и Гваделупы нет

Люк Фрэнсис Кэрол: Реальных результатов по деколонизации Мартиники и Гваделупы нет После заседания в ООН, предпринялись попытки деколонизации Французской Полинезии, Франция дала разрешение, однако реальных результатов по деколонизации Мартиники и Гваделупы мы не видим.
Другие страны
19 октября 2023 г. 14:34
Люк Фрэнсис Кэрол: Реальных результатов по деколонизации Мартиники и Гваделупы нет

После заседания в ООН предпринимались попытки деколонизации Французской Полинезии, Франция дала разрешение, однако реальных результатов по деколонизации Мартиники и Гваделупы мы не видим.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

Он напомнил, что заседание прошло 22 сентября в ООН.

22 сентября в штабе Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялась конференция под названием "Деколонизация: Тихая революция". По итогам мероприятия было принято итоговое заявление о включении Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы в список стран ООН по процедурам деколонизации. Участники мероприятия поблагодарили "Бакинскую инициативную группу" и Азербайджан за борьбу против колониализма.

Отметим, что завтра в Баку также открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

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Версия на английском языке Luc Francis Carole says no real results on decolonization of Martinique and Guadeloupe
Версия на азербайджанском языке Lyuk Frensis Kerol: “Martinika və Qvadelupanın dekolonizasiyası ilə bağlı real nəticələr yoxdur”

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