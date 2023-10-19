Люк Фрэнсис Кэрол: Необходимо положить конец французскому колониализму

Необходимо положить конец французскому колониализму.

Необходимо положить конец французскому колониализму.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

"Мы хотели, чтобы это произошло в спокойной форме. Однако французы не понимают язык мира. Мы благодарны Азербайджану за то, что он предоставил нам возможности и условия выступать на международных площадках, говорить о наших проблемах. Азербайджан помогает нам достучаться до мировой общественности, чтобы положить конец колониальной политике, эта эпоха должна завершиться", - сказал он.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.