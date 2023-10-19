Люк Фрэнсис Кэрол: Франция долгие годы препятствовала строительству мечети на Мартинике

Центральные власти Франции на протяжении многих лет препятствовали строительству мечети в Мартинике.

Центральные власти Франции на протяжении многих лет препятствовали строительству мечети на Мартинике.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

"На Мартинике планировалось построить мечеть для мусульманского населения. Однако французские власти создавали искусственные препятствия. В конечном итоге на строительство мечети ушло 25 лет. Это очередное свидетельство их двуличия. На словах говорят одно, а действия показывают обратное", - сказал он.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.