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Люк Фрэнсис Кэрол: Франции стоит поучиться соблюдению прав человека

Люк Фрэнсис Кэрол: Франции стоит поучиться соблюдению прав человека Франция, которая отовсюду кричит о необходимости соблюдения прав человека, должна сама научиться этому.
Другие страны
19 октября 2023 г. 15:23
Люк Фрэнсис Кэрол: Франции стоит поучиться соблюдению прав человека

Франция, которая всюду кричит о необходимости соблюдения прав человека, в действительности должна сама поучиться этому.

Как передает Report, об этом заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

По его словам, на данный момент очень активно работает французская пропаганда, которая преподносит все совсем в ином свете.

"Они всегда говорят о свободе, правах людей, но только посмотрите, как они ведут себя на самом деле",- сказал Люк Фрэнсис Кэрол.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

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Версия на английском языке Luc Francis Carole: France needs to learn to respect human rights
Версия на азербайджанском языке Lyuk Frensis Kerol: “Fransa insan hüquqlarına hörmət etməyi öyrənməlidir”

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