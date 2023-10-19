Представитель Партии свободы Мартиники: Европейский Союз является конгломератом стран-колонизаторов

Европейский Союз является конгломератом стран-колонизаторов, поэтому искать поддержку со стороны ЕС для решения нашей проблемы бессмысленно.

Европейский Союз является конгломератом стран-колонизаторов, поэтому искать поддержку со стороны ЕС для решения нашей проблемы бессмысленно.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

По его словам, все европейские страны, которые в прошлом вели колониальную политику, включая Великобританию, Португалию и др., собираются только для решения своих проблем, их не интересуют проблемы стран, которые ущемлены в своих правах.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.