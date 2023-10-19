Люк Фрэнсис Кэрол: Благодарны Баку за площадку для обмена мнениями

Мы благодарны Бакинской инициативной группе за обеспечение доступа к обмену мнениями по поводу колониальной политики Франции.

Мы благодарны Бакинской инициативной группе за обеспечение доступа к обмену мнениями по поводу колониальной политики Франции.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил представитель Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрол.

По его словам, благодаря конференции, которая завтра пройдет в Баку, организации, ведущие борьбу с французским колониализмом, могут собраться вместе.

"Франции не нравится, что мы начали говорить о нашей проблеме на уровне ООН", - добавил Люк Фрэнсис Кэрол.

20 октября в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.