Люди в касках похитили мужа петербургского риэлтора ради выкупа

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ 45-летняя жительница Санкт-Петербурга, работающая агентом по недвижимости, обратилась в полицию с заявлением о похищении ее мужа – уроженца Азербайджана.

Как передает Report, об этом пишет 47news.ru.

Момент похищения попал на видео: трое вооруженных людей в касках повалили мужчину на землю, затем затолкали в синий микроавтобус и скрылись.

Инцидент произошел 25 октября, а 27 октября похищенный позвонил супруге и рассказал, что "арестован". За освобождение похитители потребовали 1,5 миллиона евро.

Мобильный, с которого был сделан звонок, зарегистрирован на жителя Украины.