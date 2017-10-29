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    Люди в касках похитили мужа петербургского риэлтора ради выкупа

    45-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о похищении ее мужа – уроженца Азербайджана

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ 45-летняя жительница Санкт-Петербурга, работающая агентом по недвижимости, обратилась в полицию с заявлением о похищении ее мужа – уроженца Азербайджана.

    Как передает Report, об этом пишет 47news.ru.

    Момент похищения попал на видео: трое вооруженных людей в касках повалили мужчину на землю, затем затолкали в синий микроавтобус и скрылись.

    Инцидент произошел 25 октября, а 27 октября похищенный позвонил супруге и рассказал, что "арестован". За освобождение похитители потребовали 1,5 миллиона евро.

    Мобильный, с которого был сделан звонок, зарегистрирован на жителя Украины. 

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