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Фидан: Любой неверный шаг в Газе может привести к непоправимым последствиям

Фидан: Любой неверный шаг в Газе может привести к непоправимым последствиям Любой неверный шаг в Газе может привести к непоправимым последствиям.
Другие страны
14 июля 2024 г. 20:54
Фидан: Любой неверный шаг в Газе может привести к непоправимым последствиям

Любой неверный шаг в Газе может привести к непоправимым последствиям.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Глава турецкого МИД отметил, что его страна выступает за скорейшее прекращение огня в Газе и беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи.

"Призываю международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и расширения конфликта", - подчеркнул Х.Фидан.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

По последним данным Минздрава палестинского анклава, с начала октября 2023 года в секторе Газа погибли более 38,4 тыс. человек.

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