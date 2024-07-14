Фидан: Любой неверный шаг в Газе может привести к непоправимым последствиям

Любой неверный шаг в Газе может привести к непоправимым последствиям.
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Глава турецкого МИД отметил, что его страна выступает за скорейшее прекращение огня в Газе и беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи.
"Призываю международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы избежать дальнейшего кровопролития и расширения конфликта", - подчеркнул Х.Фидан.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.
По последним данным Минздрава палестинского анклава, с начала октября 2023 года в секторе Газа погибли более 38,4 тыс. человек.