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Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19

Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19 Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались схожи с обычной простудой.
Другие страны
7 декабря 2020 г. 19:34
Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19

Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались схожи с обычной простудой.

Как передает Report, об этом сообщил директор зоопарка Жули Маури.

"Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19", - рассказал Маури в эфире барселонского телеканала Betevé.

Случаи коронавируса были выявлены во время плановой проверки, во время которой животным сделали серологический тест и тест на антитела. По словам директора, симптомы проявились в том, что львы "чихали и кашляли". "Для них это было как насморк", - рассказал Маури, добавив, что сейчас все они здоровы.

Вирус от львов к человеку не передался, по словам директора зоопарка, "для этого необходим очень тесный контакт". Другие животные не болели.

Предположительно львы могли заразиться от одного из сотрудников.

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