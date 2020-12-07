Львы в зоопарке Барселоны переболели COVID-19

Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались схожи с обычной простудой.

Львы в зоопарке Барселоны переболели коронавирусом, причем заразились они в тот период, когда заведение было закрыто для посещения, а сами симптомы оказались схожи с обычной простудой.

Как передает Report, об этом сообщил директор зоопарка Жули Маури.

"Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19", - рассказал Маури в эфире барселонского телеканала Betevé.

Случаи коронавируса были выявлены во время плановой проверки, во время которой животным сделали серологический тест и тест на антитела. По словам директора, симптомы проявились в том, что львы "чихали и кашляли". "Для них это было как насморк", - рассказал Маури, добавив, что сейчас все они здоровы.

Вирус от львов к человеку не передался, по словам директора зоопарка, "для этого необходим очень тесный контакт". Другие животные не болели.

Предположительно львы могли заразиться от одного из сотрудников.