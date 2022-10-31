Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии

Бывший лидер Бразилии (2003-2010) Луис Инасиу Лула да Силва опережает на завершившихся в воскресенье президентских выборах действующего главу государства Жаира Болсонару по итогам обработки 70% протоколов.

Бывший лидер Бразилии (2003-2010) Луис Инасиу Лула да Силва опережает на завершившихся в воскресенье президентских выборах действующего главу государства Жаира Болсонару по итогам обработки 70% протоколов.

Как передает Report, из данных, обновляемых в режиме реального времени на сайте Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК), во втором туре за лидера Партии трудящихся проголосовали 42,8 млн человек (50,4%), в то время как его конкурента-консерватора Болсонару поддержали 42,7 млн избирателей (49,96%).