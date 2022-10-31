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Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии

Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии Бывший лидер Бразилии (2003-2010) Луис Инасиу Лула да Силва опережает на завершившихся в воскресенье президентских выборах действующего главу государства Жаира Болсонару по итогам обработки 70% протоколов.
Другие страны
31 октября 2022 г. 02:11
Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии

Бывший лидер Бразилии (2003-2010) Луис Инасиу Лула да Силва опережает на завершившихся в воскресенье президентских выборах действующего главу государства Жаира Болсонару по итогам обработки 70% протоколов.

Как передает Report, из данных, обновляемых в режиме реального времени на сайте Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК), во втором туре за лидера Партии трудящихся проголосовали 42,8 млн человек (50,4%), в то время как его конкурента-консерватора Болсонару поддержали 42,7 млн избирателей (49,96%).

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