Лула да Силва заявил о необходимости возобновления отношений с США и ЕС

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости активизации дипломатии и возобновления отношений с США и Евросоюзом.

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости активизации дипломатии и возобновления отношений с США и Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он, выступая перед своими сторонниками после объявления результатов победного для него второго тура голосования.

По его мнению, мировое сообщество "соскучилось по Бразилии": "Общаясь с разными мировыми лидерами, я слышу, что они соскучились по Бразилии. По той независимой Бразилии, которая разговаривала на равных с самыми богатыми и могущественными государствами. И той, которая в то же самое время помогала развитию самых бедных стран. Сегодня мы говорим миру о том, что Бразилия возвращается. Что Бразилия слишком велика, чтобы исполнять эту грустную роль международного изгоя".

Среди приоритетов своей будущей внешней политики Лула да Силва назвал работу над более справедливыми торговыми соглашениями, возобновление партнерства с США и ЕС, реиндустриализацию республики, привлечение международных инвесторов. Кроме того, он отметил важность международного сотрудничества в сфере противодействия изменениям климата, в частности в социально-экономическом развитии региона экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки, "будь то в форме инвестиций или научного сотрудничества при непременном сохранении суверенитета Бразилии".