О нас

Лула да Силва заявил о необходимости возобновления отношений с США и ЕС

Лула да Силва заявил о необходимости возобновления отношений с США и ЕС Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости активизации дипломатии и возобновления отношений с США и Евросоюзом.
Другие страны
31 октября 2022 г. 05:46
Лула да Силва заявил о необходимости возобновления отношений с США и ЕС

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости активизации дипломатии и возобновления отношений с США и Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он, выступая перед своими сторонниками после объявления результатов победного для него второго тура голосования.

По его мнению, мировое сообщество "соскучилось по Бразилии": "Общаясь с разными мировыми лидерами, я слышу, что они соскучились по Бразилии. По той независимой Бразилии, которая разговаривала на равных с самыми богатыми и могущественными государствами. И той, которая в то же самое время помогала развитию самых бедных стран. Сегодня мы говорим миру о том, что Бразилия возвращается. Что Бразилия слишком велика, чтобы исполнять эту грустную роль международного изгоя".

Среди приоритетов своей будущей внешней политики Лула да Силва назвал работу над более справедливыми торговыми соглашениями, возобновление партнерства с США и ЕС, реиндустриализацию республики, привлечение международных инвесторов. Кроме того, он отметил важность международного сотрудничества в сфере противодействия изменениям климата, в частности в социально-экономическом развитии региона экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки, "будь то в форме инвестиций или научного сотрудничества при непременном сохранении суверенитета Бразилии".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Braziliyanın yeni seçilmiş prezidenti ABŞ və Aİ ilə münasibətlərin bərpasının zəruriliyindən danışıb

Самое читаемое

Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi