Лула да Силва: Угрозы Трампа ввести пошлины за отказ от доллара никого не пугают

Бразилия и страны, с которыми она сотрудничает, сами решат, что лучше для их экономики, и не будут оглядываться на угрозы президента США Дональда Трампа, обещавшего ввести высокие пошлины за отказ от доллара в торговых операциях.

Бразилия и страны, с которыми она сотрудничает, сами решат, что лучше для их экономики, и не будут оглядываться на угрозы президента США Дональда Трампа, обещавшего ввести высокие пошлины за отказ от доллара в торговых операциях.

Как передает Report, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете Le Monde.

"Угрозы Трампа никого не пугают. Мы будем действовать в интересах наших стран и бороться за более справедливую международную торговлю. Это не просто и не легко. Но не идет и речи о том, чтобы просить разрешения у Вашингтона на выбор валюты, которую мы считаем наиболее подходящей для наших торговых операций", - сказал он.

Комментируя инициативы Трампа, принятые им с момента вступления в должность президента в январе 2024 года, бразильский лидер заметил, что Трампа выбирали американцы, чтобы он "управлял США, а не всем миром".