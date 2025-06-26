Лула да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в Интернете

Президенту США Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий главы государства вместо того, чтобы проводить время в Интернете и социальных сетях.

Президенту США Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий главы государства вместо того, чтобы проводить время в Интернете и социальных сетях.

Как передает Report , такое мнение выразил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

"В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, <...> он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в Интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства", - заявил он.

По словам президента Бразилии, Трампу также следует больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира.