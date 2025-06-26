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Лула да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в Интернете

Лула да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в Интернете Президенту США Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий главы государства вместо того, чтобы проводить время в Интернете и социальных сетях.
Другие страны
26 июня 2025 г. 05:37
Лула да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в Интернете

Президенту США Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий главы государства вместо того, чтобы проводить время в Интернете и социальных сетях.

Как передает Report, такое мнение выразил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

"В этом неспокойном мире, где есть президент такой большой страны, как США, <...> он должен думать о том, что говорит, меньше сидеть в Интернете и больше заниматься исполнением обязанностей главы государства", - заявил он.

По словам президента Бразилии, Трампу также следует больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya lideri Trampa internetdə daha az vaxt keçirməyi tövsiyə edib

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