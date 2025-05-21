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Лула да Силва планирует участвовать выборах президента Бразилии в 2026 году

Лула да Силва планирует участвовать выборах президента Бразилии в 2026 году Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в частных беседах с однопартийцами из Партии трудящихся (PT) сообщил о намерении принять участие в выборах главы государства в 2026 году.
Другие страны
21 мая 2025 г. 17:10
Лула да Силва планирует участвовать выборах президента Бразилии в 2026 году

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в частных беседах с однопартийцами из Партии трудящихся (PT) сообщил о намерении принять участие в выборах главы государства в 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит газета Metrópoles.

"Я буду баллотироваться в 2026 году. Проиграть эти выборы я могу только сам себе", - сказал он.

По данным издания, сказал на встрече с руководством PT, основателем которой является. При этом президент не объявлял официально о выдвижении своей кандидатуры. В то же время в газете добавили, что Лула да Силва уже начал диалог с лидерами партии Бразильское демократическое движение (MDB), чтобы получить их поддержку и повысить шансы на переизбрание.

Одним из возможных соперников Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии в 2026 году Metrópoles считает губернатора штата Сан-Паулу 49-летнего Тарсизиу Гомеса ди Фрейтаса, который был министром инфраструктуры в администрации бывшего президента (2019-2022) Жаира Болсонару. Издание отметило, что губернатор может стать заменой Болсонару в качестве кандидата от правых партий, поскольку бывшему лидеру страны запрещено принимать участие в выборах до 2030 года.

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Версия на азербайджанском языке Lula da Silva 2026-cı ildə Braziliyada prezident seçkilərində iştirak etməyi planlaşdırır

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