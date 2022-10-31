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Лула да Силва официально победил на выборах президента Бразилии

Лула да Силва официально победил на выборах президента Бразилии Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов.
Другие страны
31 октября 2022 г. 07:51
Лула да Силва официально победил на выборах президента Бразилии

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов.

Как передает Report, об этом следует из данных Верховного избирательного суда страны.

По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат кандидата от Партии трудящихся Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.

В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов. Всего в воскресном голосовании приняли участие 118,55 миллиона избирателей из 156,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.

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Версия на азербайджанском языке Lula da Silvanın Braziliyadakı prezident seçkilərində qələbəsi rəsmiləşib

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