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Лула да Силва обсудит урегулирование в Украине с властями КНР и Франции

Лула да Силва обсудит урегулирование в Украине с властями КНР и Франции Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что по окончании визита в РФ отправляется в Пекин, где обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином возможности мирного урегулирования в Украине.
Другие страны
10 мая 2025 г. 13:47
Лула да Силва обсудит урегулирование в Украине с властями КНР и Франции

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что по окончании визита в РФ отправляется в Пекин, где обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином возможности мирного урегулирования в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, позже бразильский лидер намерен провести переговоры с властями Франции.

"Я собираюсь обсудить вопрос мира с Си Цзиньпином, [после] буду обсуждать с Францией, поскольку единственное, что интересует Бразилию в этом вопросе - это скорейшее возвращение к нормальным отношениям в мире", - заявил журналистам бразильский лидер.

По его словам, Бразилия продолжит диалог с теми, кто реально нацелен на достижение мира в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya Prezidenti Çin və Fransa hökumətləri ilə Ukraynada nizamlanmanı müzakirə edəcək

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