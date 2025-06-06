Лула да Силва: На саммите БРИКС примут первую в мире декларацию об управлении ИИ

Страны БРИКС в ходе предстоящего в июле саммита в Рио-де-Жанейро примут первую в мире совместную декларацию об основах управления искусственным интеллектом (ИИ).

Страны БРИКС в ходе предстоящего в июле саммита в Рио-де-Жанейро примут первую в мире совместную декларацию об основах управления искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Report, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"На саммите БРИКС <...> будет принята декларация об управлении искусственным интеллектом, он должен служить всем [странам]", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на YouTube-канале правительства республики.

Как отметил бразильский лидер, отсутствие единых правил регулирования искусственным интеллектом несет выгоду только крупным корпорациям.

"Искусственный интеллект революционным образом изменяет основы производства и образования <...>. Возможности, которые открываются, носят безграничный характер, но риски также ничуть не меньше", - подчеркнул Лула да Силва.