Лула да Силва: ЕС тратит €800 млрд на вооружение вместо помощи в борьбе с голодом

Лула да Силва: ЕС тратит €800 млрд на вооружение вместо помощи в борьбе с голодом Государства Евросоюза утвердили расходы в размере €800 млрд на перевооружение вместо того, чтобы направить эти средства странам, страдающим от голода.
Другие страны
27 августа 2025 г. 05:36
Лула да Силва: ЕС тратит €800 млрд на вооружение вместо помощи в борьбе с голодом

Государства Евросоюза утвердили расходы в размере €800 млрд на перевооружение вместо того, чтобы направить эти средства странам, страдающим от голода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Евросоюз утвердил €800 млрд на перевооружение всех стран сообщества, в то время как нам (развивающимся странам - ред.) нужны были бы эти деньги, чтобы положить конец голоду или <…> сохранить леса", - отметил глава государства.

Президент также вновь указал на неспособность ООН предотвращать конфликты в мире и призвал к реформе ее институтов. В частности, он отметил события в секторе Газа как свидетельство кризиса организации.

"Мы уже давно заявляем о необходимости изменений в устройстве ООН, чтобы был кто-то, кто содействует прекращению такого геноцида, прекращению и предотвращению войн. <…> Вот почему мы будем продолжать бороться за переосмысление мирового управления", - заявил глава бразильской администрации.

