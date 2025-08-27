Лула да Силва: ЕС тратит €800 млрд на вооружение вместо помощи в борьбе с голодом

Государства Евросоюза утвердили расходы в размере €800 млрд на перевооружение вместо того, чтобы направить эти средства странам, страдающим от голода.
Как передает
"Евросоюз утвердил €800 млрд на перевооружение всех стран сообщества, в то время как нам (развивающимся странам - ред.) нужны были бы эти деньги, чтобы положить конец голоду или <…> сохранить леса", - отметил глава государства.
Президент также вновь указал на неспособность ООН предотвращать конфликты в мире и призвал к реформе ее институтов. В частности, он отметил события в секторе Газа как свидетельство кризиса организации.
"Мы уже давно заявляем о необходимости изменений в устройстве ООН, чтобы был кто-то, кто содействует прекращению такого геноцида, прекращению и предотвращению войн. <…> Вот почему мы будем продолжать бороться за переосмысление мирового управления", - заявил глава бразильской администрации.