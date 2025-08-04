Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США и выстроила отношения со всеми

Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США и выстроила отношения со всеми

Бразилия смогла снизить свою зависимость от Соединенных Штатов и выстроить крепкие экономические связи с большинством стран мира. Это позволит республике избежать экономического кризиса вследствие таможенных пошлин США на бразильскую продукцию, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местный портал Brasil247 .

"Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей", - отметил он.

По словам президента, в Бразилии понимают ценность отношений с США, но при этом не намерены уступать американской администрации по тем вопросам, которые могут затрагивать национальный суверенитет. Так, подчеркнул лидер, угрозы Вашингтона не заставят бразильское руководство отказаться от поиска альтернативных платежных инструментов с партнерами по БРИКС.

"Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами", - указал Лула да Силва.