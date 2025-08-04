О нас

Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США и выстроила отношения со всеми

Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США и выстроила отношения со всеми Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США и выстроила отношения со всеми
Другие страны
4 августа 2025 г. 00:56
Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США и выстроила отношения со всеми

Бразилия смогла снизить свою зависимость от Соединенных Штатов и выстроить крепкие экономические связи с большинством стран мира. Это позволит республике избежать экономического кризиса вследствие таможенных пошлин США на бразильскую продукцию, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местный портал Brasil247.

"Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей", - отметил он.

По словам президента, в Бразилии понимают ценность отношений с США, но при этом не намерены уступать американской администрации по тем вопросам, которые могут затрагивать национальный суверенитет. Так, подчеркнул лидер, угрозы Вашингтона не заставят бразильское руководство отказаться от поиска альтернативных платежных инструментов с партнерами по БРИКС.

"Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами", - указал Лула да Силва.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi