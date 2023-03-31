Лукашенко заявил о том, что не планирует оставаться президентом до конца жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не собирается умирать на посту главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что не собирается умирать на посту главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в своем послании белорусскому народу и парламенту.

"Я наелся. Вы решите. И прекратите об этом сегодня говорить. До последних дней на своей должности - я умирать не собираюсь - я буду работать во благо нашей страны", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что его дети не будут его преемниками: "Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, преемственности. Мои дети президентами не будут".

По словам главы Беларуси, как у всех, у него также есть дети и внуки. "Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо", - заявил он.

"Будут давить и травить ваших детей, особенно тех, кто встал в 2020 году рядом и выстоял. Будут издеваться над людьми в погонах. Я думаю об этом", - заявил Лукашенко