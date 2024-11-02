Лукашенко заявил, что в Беларуси действительно есть диктатура

В Беларуси действительно есть диктатура - диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства.

В Беларуси действительно есть диктатура - диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства.

Как передает Report со ссылкой на госагентство "Белта", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии чествования аграриев во время фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2024" в Мостах.

Лукашенко обратил внимание, что Беларусь в ответ на санкции и ограничения въезда своих фур, поездов, самолетов и легковых автомобилей ответила безвизом для граждан сотни стран.

"И уже около миллиона человек смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости", - сказал белорусский лидер.