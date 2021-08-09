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Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет с поста президента

Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет с поста президента Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента республики его может сменить другой человек.
Другие страны
9 августа 2021 г. 17:32
Лукашенко заявил, что очень скоро уйдет с поста президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента республики его может сменить другой человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности, отвечая на вопрос, кто станет президентом Беларуси после него.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - добавил он.

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