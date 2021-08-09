Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента республики его может сменить другой человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента республики его может сменить другой человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности, отвечая на вопрос, кто станет президентом Беларуси после него.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - добавил он.