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Лукашенко заявил, что на Западе "стреляют себе в ногу"

Лукашенко заявил, что на Западе "стреляют себе в ногу" Лукашенко заявил, что на Западе "стреляют себе в ногу"
Другие страны
31 июля 2025 г. 14:00
Лукашенко заявил, что на Западе стреляют себе в ногу

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что страны Запада, вводя санкции против Москвы и Минска, таким образом "стреляют себе в ногу".

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, с таким заявлением он выступил на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.

"Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял 5, потом 4, потом 3. В этом году пока 1 пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое", - сказал он.

Белорусский лидер также считает, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США открыло возможность для улучшения отношений Вашингтона и Минска.

"Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем "либеральный миропорядок", который существовал при [экс-президенте Джо] Байдене. Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений", - заявил Лукашенко.

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