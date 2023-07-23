Лукашенко: "Вагнеровцы" рвутся в Польшу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", поскольку они "хотят идти на Варшаву".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", поскольку они "хотят идти на Варшаву".

Как передает Report, об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - отметил он.

"Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", - подчеркнул Лукашенко.