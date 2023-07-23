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Лукашенко: "Вагнеровцы" рвутся в Польшу

Лукашенко: "Вагнеровцы" рвутся в Польшу Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", поскольку они "хотят идти на Варшаву".
Другие страны
23 июля 2023 г. 13:19
Лукашенко: Вагнеровцы рвутся в Польшу
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", поскольку они "хотят идти на Варшаву".

Как передает Report, об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - отметил он.

"Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", - подчеркнул Лукашенко.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: “Vaqnerçi”lər Varşavaya getmək istəyirlər”

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