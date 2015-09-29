​Лукашенко: В мире маячит «призрак очередной большой войны»

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ За 70 лет наш мир не стал более стабильным, предсказуемым, комфортным. Сегодня отсутствует эффективная система сдержек и противовесов. В мире маячит «призрак очередной большой войны».

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на общеполитической дискуссии в Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, выход из этого тупика лежит в «интеграции интеграций» – процессе, объединяющем различные интеграционные модели.

В качестве примера белорусский лидер привел взаимодействие Европейского и Евразийского экономических союзов, и такие проекты, как Великий шелковый путь, Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическая зона свободной торговли.

«Только союз сильных, ответственных и эффективных государств, объединенных системой международного права, способен адекватно противостоять современным глобальным вызовам и угрозам».

Александр Лукашенко добавил, что его страна намерена строить взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми странами мира. По его словам, Беларусь стремится к мирному урегулированию кризиса в Украине и других горячих точках планеты.