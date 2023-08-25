Лукашенко: В Беларуси останется столько вагнеровцев, сколько надо

В Беларуси останется столько вагнеровцев, сколько надо.

В Беларуси останется столько вагнеровцев, сколько надо.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - отметил глава государства.

Президент Беларуси заявил, что после событий в России 24 июня "и не должен (был) обеспечивать безопасность (Евгения) Пригожина". По словам Лукашенко, глава ЧВК "Вагнер" не обсуждал с ним какие-либо гарантии безопасности.

Также Лукашенко заявил, что он дважды предупреждал Пригожина о возможных негативных последствиях, но тот хотел рисковать. Так, президент заявил, что во время мятежа ЧВК, разговаривая с Пригожиным по телефону, предупреждал о риске гибели для него и его людей.

""Черт с ним, погибну!" - так, по словам Лукашенко, ответил Пригожин. - Я ему говорю: "Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла." - "Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну".