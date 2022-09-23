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Лукашенко: В Беларуси мобилизации не будет

Лукашенко: В Беларуси мобилизации не будет Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что в РБ мобилизации не будет
Другие страны
23 сентября 2022 г. 14:47
Лукашенко: В Беларуси мобилизации не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мобилизации в стране не будет, сообщает Report cо ссылкой на "Белта".

По его словам, мобилизация идет лишь в России.

"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет?" - заявил Лукашенко.

"Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - добавил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию.

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