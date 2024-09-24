Лукашенко: у Беларуси нет большой армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у страны нет большой по численности армии, но есть система обороны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у страны нет большой по численности армии, но есть система обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство БелТА.

"Я давно уже говорил: мы компактная, небольшая по численности населения страна. Мы не Россия, тем более не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим экономическим возможностям содержать такую армию, которая нужна для войны, поэтому надо приспосабливаться", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что оборонять государство призваны вооруженные силы, но при необходимости будет оперативно организована территориальная оборона и народное ополчение.

Глава государства поручил актуализировать задачи территориальной обороны с учетом современных условий ведения боевых действий. "Система у нас определена. Мы ее проверяем: госсекретарю [Совета безопасности] задача поставлена железно, чтобы все было проверено не для показухи, начиная от народного ополчения до вооруженных сил. То есть система обороны нашей страны у нас создана", - сказал Лукашенко.