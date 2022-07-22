Лукашенко: У Беларуси миротворческая роль в конфликте между Россией и Украиной

У Беларуси миротворческая роль в конфликте между Россией и Украиной.

У Беларуси миротворческая роль в конфликте между Россией и Украиной.

Как сообщает Report, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью информационному агентству AFP (Agence France-Presse).

"Как только начался этот конфликт, зная в целом, без деталей, что происходит и что произойдет, я целый день звонил Зеленскому и просил его: "Володя, сядь, пожалуйста, за стол переговоров. Это же тебе не во вред. Общайтесь. Любой мир всегда лучше самой хорошей войны", - рассказал глава государства.

Он напомнил, что после этого в Беларуси состоялось несколько весьма успешных раундов переговоров между Россией и Украиной.