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Лукашенко: Третья мировая война может начаться с Ближнего Востока

Лукашенко: Третья мировая война может начаться с Ближнего Востока С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта
Другие страны
27 октября 2023 г. 16:17
Лукашенко: Третья мировая война может начаться с Ближнего Востока

С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По его мнению, вооруженный конфликт мирового масштаба может начаться в случае эскалации текущего израильско-палестинского конфликта. "Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты — положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов", - заявил Лукашенко.

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