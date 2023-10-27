Лукашенко: Третья мировая война может начаться с Ближнего Востока

С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта

С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По его мнению, вооруженный конфликт мирового масштаба может начаться в случае эскалации текущего израильско-палестинского конфликта. "Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты — положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов", - заявил Лукашенко.