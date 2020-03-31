Лукашенко сообщил о первой смерти от коронавируса в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о первой в республике смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус, при этом у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", такое заявление прозвучало на встрече со спикером верхней палаты парламента Беларуси (Совета республики Национального собрания) Натальей Кочановой.

"Жена (умершего от коронавируса – ред.) здорова, она же с мужем жила, дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", - сказал А.Лукашенко.

Глава государства уточнил, что речь идет о смерти актера в Витебске, при этом, по его словам, у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания.