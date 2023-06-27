Президент Беларуси заявил о ежедневных провокациях на границе со странами НАТО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пограничная служба республики почти каждый день фиксирует провокации на границе со странами Североатлантического альянса, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пограничная служба республики почти каждый день фиксирует провокации на границе со странами Североатлантического альянса, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Отчетливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран - членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ", - сказал он.

Президент Беларуси отметил, что пограничной службой страны фиксируются разные случаи, вплоть до преднамеренных залетов беспилотных летательных аппаратов на территорию республики.

Также Александр Лукашенко призвал не делать из него, президента России Владимира Путина или основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина героев на фоне попытки мятежа в России. Он считает, что все упустили ситуацию из-под контроля.