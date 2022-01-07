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Лукашенко: События в Казахстане заранее были спланированы

Лукашенко: События в Казахстане заранее были спланированы Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своих ночных переговорах по ситуации в Казахстане и решении ввести в эту страну силы ОДКБ.
Другие страны
7 января 2022 г. 07:05
Лукашенко: События в Казахстане заранее были спланированы
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своих ночных переговорах по ситуации в Казахстане и решении ввести в эту страну силы ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на Belta.by, соответствующие заявления глава государства сделал на совещании по вопросам реализации исторической политики.

"Что касается событий в Казахстане, все, что происходит, вы знаете. Но нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Вчера всю ночь шли консультации, в этом плане отслеживали ситуацию с Путиным в Казахстане, вели разговоры по нескольку раз", - рассказал президент.

По его словам, очень беспокоила обстановка в Алматы: "Там все, что можно было спалить, спалили. Захватили аэропорт. Притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и стран ОДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там. Благо, что под Алматы в 40 километрах есть военный еще аэродром, который был всегда под контролем военных. Аэропорт в Нур-Султане захватить не удалось на момент моего разговора с Токаевым".

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