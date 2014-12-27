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    ​Лукашенко сменил премьер-министра и председателя нацбанка Белоруссии

    Первым заместителем премьер-министра назначен Василий Матюшевский

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал свое согласие на назначение Андрея Кобякова премьер-министром, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Как передает Report ,ранее должность премьер-министра занимал Михаил Мясникович, а Кобяков был главой администрации президента Белоруссии.

    Первым заместителем премьер-министра назначен Василий Матюшевский.

    Ранее эту должность занимал Владимир Семашко, который теперь стал зампремьера. Кроме того, заместителем премьер-министра назначена Наталья Качанова.

    Главой администрации президента назначен Александр Косинец, который до этого занимал должность губернатора Витебской области.

    Заместителями главы администрации президента Назначены Николай Снопков, занимавший ранее должность министра экономики, и Игорь Бузовский, руководивший молодежной организацией «БРСМ».

    Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение Павла Каллаура председателем правления Национального банка. Ранее должность руководителя Нацбанка занимала Надежда Ермакова.

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