​Лукашенко сменил премьер-министра и председателя нацбанка Белоруссии

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал свое согласие на назначение Андрея Кобякова премьер-министром, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как передает Report ,ранее должность премьер-министра занимал Михаил Мясникович, а Кобяков был главой администрации президента Белоруссии.

Первым заместителем премьер-министра назначен Василий Матюшевский.

Ранее эту должность занимал Владимир Семашко, который теперь стал зампремьера. Кроме того, заместителем премьер-министра назначена Наталья Качанова.

Главой администрации президента назначен Александр Косинец, который до этого занимал должность губернатора Витебской области.

Заместителями главы администрации президента Назначены Николай Снопков, занимавший ранее должность министра экономики, и Игорь Бузовский, руководивший молодежной организацией «БРСМ».

Кроме того, Лукашенко дал согласие на назначение Павла Каллаура председателем правления Национального банка. Ранее должность руководителя Нацбанка занимала Надежда Ермакова.