Лукашенко: Санкции Запада против Беларуси губительны и для других стран

Без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий невозможно обеспечить никакого развития.

Без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий невозможно обеспечить никакого развития.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на третьем саммите "Голос Глобального Юга" в формате видеоконференции.

"Сегодня многие регионы сотрясают войны и конфликты, в угоду транснациональным корпорациям небывалые темпы набирает гонка вооружений. Но без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий никакое развитие невозможно", - заявил он.

Лукашенко также заявил, что санкции Запада в отношении Беларуси "губительно отражаются и на народах других стран".

"Так, ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах", - подчеркнул он.