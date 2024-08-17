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Лукашенко: Санкции Запада против Беларуси губительны и для других стран

Лукашенко: Санкции Запада против Беларуси губительны и для других стран Без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий невозможно обеспечить никакого развития.
Другие страны
17 августа 2024 г. 13:51
Лукашенко: Санкции Запада против Беларуси губительны и для других стран

Без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий невозможно обеспечить никакого развития.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на третьем саммите "Голос Глобального Юга" в формате видеоконференции.

"Сегодня многие регионы сотрясают войны и конфликты, в угоду транснациональным корпорациям небывалые темпы набирает гонка вооружений. Но без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий никакое развитие невозможно", - заявил он.

Лукашенко также заявил, что санкции Запада в отношении Беларуси "губительно отражаются и на народах других стран".

"Так, ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Lukashenko: Western sanctions against Belarus are destructive for other countries as well
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Qərbin Belarusa qarşı sanksiyaları digər ölkələr üçün də dağıdıcıdır

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